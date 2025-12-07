Due morti in Friuli sono precipitati per 30 metri da una parete mentre erano a cercare il vischio

Due uomini sono scivolati in una zona impervia nei pressi del campo volo e hanno perso la vita all'istante nei boschi del comune di Enemonzo.

