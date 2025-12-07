Due milioni di euro dal Ministero all' Università ' Vanvitelli' per incentivare la ricerca
La provincia di Caserta torna al centro della ricerca nazionale grazie ai risultati ottenuti dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, che si conferma tra gli atenei più competitivi nel nuovo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3). Un traguardo di assoluto rilievo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
