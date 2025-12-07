di Beppe Boni Il cielo sopra l’Europa è una prateria per le scorribande sempre più frequenti di droni, che non sono giocattoli ma armi. Fino ad oggi non hanno sparato come succede in Ucraina ma potrebbero teoricamente farlo. Andrea Margelletti, presidente del Cesi (Centro studi internazionali) ha le idee molto chiare sui “pipistrelli” che fanno raid ormai ovunque. Il sorvolo sulla protettissima base dei sottomarini nucleari di Ile Longue in Francia significa che siamo vulnerabili? "Non c’è uno scudo impenetrabile. Il ministro Guido Crosetto recentemente lo ha detto con chiarezza: bisogna investire sulla protezione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Droni sulla base francese: "Agenti russi in azione. Tecnologia vulnerabile"