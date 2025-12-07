dragons il riscatto in casa oggi contro rosignano

Operazione riscatto per i Dragons, che oggi (ore 18) alla palestra Toscanini ospitano il fanalino di coda della classifica, il Sei Rose Rosignano che fino a questo momento della stagione è riuscito a raccogliere una sola vittoria. La squadra di coach Edo Banchelli deve cancellare il kappaò subito a Bottegone nel turno precedente, una sconfitta che ha interrotto un periodo positivo e ha fatto perdere la testa della classifica ai pratesi, ora a due punti dalle capolista. "A Bottegone domenica scorsa è stata una bella partita sotto il profilo delle emozioni – afferma l’allenatore dei Dragons – l’abbiamo persa di misura, nonostante loro abbiano avuto percentuali stratosferiche, però noi siamo stati lontani dall’essere perfetti, specie in difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

