Dragons il riscatto in casa Oggi contro Rosignano
Operazione riscatto per i Dragons, che oggi (ore 18) alla palestra Toscanini ospitano il fanalino di coda della classifica, il Sei Rose Rosignano che fino a questo momento della stagione è riuscito a raccogliere una sola vittoria. La squadra di coach Edo Banchelli deve cancellare il kappaò subito a Bottegone nel turno precedente, una sconfitta che ha interrotto un periodo positivo e ha fatto perdere la testa della classifica ai pratesi, ora a due punti dalle capolista. "A Bottegone domenica scorsa è stata una bella partita sotto il profilo delle emozioni – afferma l’allenatore dei Dragons – l’abbiamo persa di misura, nonostante loro abbiano avuto percentuali stratosferiche, però noi siamo stati lontani dall’essere perfetti, specie in difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Obiettivo riscatto: Dragons in casa con Rosignano per riprendere a vincere dopo Bottegone - facebook.com Vai su Facebook
RISCATTO CERCASI! Santi #Gimenez è ancora a secco di gol in questa Serie A. In generale con il #Milan ha realizzato 7 gol in 30 partite. Dal 2016-17 solo Kalinic (4) e Morata (6 in 25) hanno fatto peggio con la maglia rossonera in altrettanti match Vai su X
Union, missione Certaldo. Dragons domani in casa - L’Union Basket Prato gioca uno dei tanti anticipi dell’ottava giornata ed un vero e proprio testa- lanazione.it scrive
Basket. Dragons, c’è Valdisieve. Missione riscatto - Due punti per il riscatto dopo la batosta di Montevarchi che oltretutto ha fatto perdere ai pratesi anche la testa della classifica. Si legge su lanazione.it