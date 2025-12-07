Doveva trovarsi ai domiciliari viene notato vicino a un bar | nei guai un 53enne

LECCE – Riconosciuto nei pressi di un bar del centro di Lecce, gli agenti di polizia delle volanti sapevano bene che non godeva di autorizzazioni per essere in giro. Per questo, hanno effettuato un controllo e poi l’hanno condotto in questura per le formalità di rito. E se per ora è stato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

