Dovendo scegliere il mezzo per andare a passare le feste in famiglia ho scommesso sul treno
Q ualche anno fa, da bambina, il Natale 2025 me l’ero immaginato un po’ diverso. Non dico che pensavo già di festeggiarlo sulla Luna, anche perché mi pareva un po’ difficile da addobbare adeguatamente. Ma credevo che almeno il teletrasporto, quello di Ritorno al futuro, avrebbe già funzionato. Viaggi, riparte il treno ad alta velocità tra Milano e Parigi X Leggi anche › Dal cielo ai binari, tutti gli scioperi di dicembre Non so perché (o forse lo so: è perché sono nata impaziente nel tacco d’Italia), sono sempre stata sensibile a tutto quello che può facilitare gli spostamenti. Col teletrasporto avremmo potuto immaginare, famiglia permettendo, un Natale ogni volta diverso: in una foresta, in un deserto, in cima a un grattacielo, nel profondo degli abissi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
