Dossi nel mirino degli automobilisti L’opposizione | Sono pericolosi

Ilrestodelcarlino.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dossi installati sul lungomare di Grottammare, nelle immediate vicinanze della rotatoria del ponte Tesino, dove attraversa la pista ciclabile, non piacciono e sono al centro delle critiche degli automobilisti. Dossi contestati da subito e da tutti. Del malumore generale se ne fa portavoce il gruppo Fratelli d’Italia sollevando forti perplessità sulla loro sicurezza, regolarità normativa e opportunità amministrativa. "Ci avete rotto gli ammortizzatori – dichiarano i consiglieri – I nuovi dossi costringono gli automobilisti a procedere a meno di 10 kmh per evitare danni al veicolo. A velocità appena superiori, il rischio di compromettere sospensioni, ammortizzatori e stabilità di guida è concreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

