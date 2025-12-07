Doppio furto in abitazione nella stessa giornata | bottino da 60mila euro

Due nuovi episodi di furto si sono verificati domenica 7 dicembre 2025, a Tavagnacco e Pozzuolo.A TavagnaccoNel primo caso, i ladri hanno colpito l’abitazione di un 74enne approfittando della sua assenza nel tardo pomeriggio. Dopo aver smontato il vetro blindato di una porta finestra, sono. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altre letture consigliate

Parma, doppio intervento in poche ore: una rapina e un furto in città, cosa è successo

Doppio furto di alcolici in mezz'ora: arrestato

Canneto Pavese, doppio furto alle Poste e al bancomat: rubati 35mila euro con la “tecnica dei buchi”

In una sola notte, fra venerdì 28 e sabato 29 novembre, doppio furto in alta Val Brembana, precisamente nei Comuni di Moio de' Calvi e Olmo al Brembo. - facebook.com Vai su Facebook

Messa alla prova applicabile anche al furto in abitazione - La Cassazione conferma che il furto in abitazione o con strappo rientra tra i reati ammessi alla messa alla prova. Secondo studiocataldi.it

È applicabile la messa alla prova anche per il delitto di furto in abitazione e con strappo - La Cassazione con la decisione precisa sia la possibile sospensione del processo con conseguente estinzione del reato ex articolo 624 bis del Cp sia la sussistenza dell’interesse ad agire contro la co ... Da ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Doppio furto in abitazione. Denunciati due minorenni - Hanno approfittato dei padroni di casa addormentati per entrare nell’abitazione e rubare denaro contante e sigarette. Secondo ilrestodelcarlino.it