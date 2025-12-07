Doppio derby in Eccellenza è un turno che pesa

Oggi in Eccellenza la quattordicesima giornata del girone d’andata propone alle ore 14,30 due derby molto sentiti. Urbino- Fermignanese. "Ritorna il derby più sentito dai tifosi – sottolinea il dg dell’Urbino Ivan Santi – vogliamo dare continuità al nostro percorso in questa pazza stagione. Il Fermignano è la sorpresa più bella di questo campionato. Sono sicuro sarà una bella partita e visto il fermento in città e l’ottima prevendita a Fermignano sarà anche un derby seguitissimo. Mi auguro sia una bella giornata di sport in campo e fuori". Dalla parte opposta le considerazioni alla vigilia del match sono del diesse della Fermignanese Alessio Monceri: "Mi auguro che assisteremo ad una grande giornata di sport, disputare questo derby per noi è un orgoglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

