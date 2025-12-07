Doppio derby in Eccellenza è un turno che pesa

Ilrestodelcarlino.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Eccellenza la quattordicesima giornata del girone d’andata propone alle ore 14,30 due derby molto sentiti. Urbino- Fermignanese. "Ritorna il derby più sentito dai tifosi – sottolinea il dg dell’Urbino Ivan Santi – vogliamo dare continuità al nostro percorso in questa pazza stagione. Il Fermignano è la sorpresa più bella di questo campionato. Sono sicuro sarà una bella partita e visto il fermento in città e l’ottima prevendita a Fermignano sarà anche un derby seguitissimo. Mi auguro sia una bella giornata di sport in campo e fuori". Dalla parte opposta le considerazioni alla vigilia del match sono del diesse della Fermignanese Alessio Monceri: "Mi auguro che assisteremo ad una grande giornata di sport, disputare questo derby per noi è un orgoglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

doppio derby in eccellenza 232 un turno che pesa

© Ilrestodelcarlino.it - Doppio derby, in Eccellenza è un turno che pesa

Leggi anche questi approfondimenti

Calcio. Eccellenza. Cenaia vola, il derby al Perignano - Pisa 18 novembre 2024 – Il super derby di Eccellenza tra Fratres Perignano e Mobilieri Ponsacco si tinge di rossoblù, ed &#232; il rossoblù dei padroni di casa che allo Stadio ‘Matteoli’ battono 2 – 1 i ... Riporta lanazione.it

Viterbese, pari in rimonta a Rieti: il derby finisce 1-1 - 1 sul campo del Rieti, davanti a circa un centinaio di tifosi giunti dalla Tuscia. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Doppio Derby Eccellenza 232