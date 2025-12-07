Doppio derby in Eccellenza è un turno che pesa
Oggi in Eccellenza la quattordicesima giornata del girone d’andata propone alle ore 14,30 due derby molto sentiti. Urbino- Fermignanese. "Ritorna il derby più sentito dai tifosi – sottolinea il dg dell’Urbino Ivan Santi – vogliamo dare continuità al nostro percorso in questa pazza stagione. Il Fermignano è la sorpresa più bella di questo campionato. Sono sicuro sarà una bella partita e visto il fermento in città e l’ottima prevendita a Fermignano sarà anche un derby seguitissimo. Mi auguro sia una bella giornata di sport in campo e fuori". Dalla parte opposta le considerazioni alla vigilia del match sono del diesse della Fermignanese Alessio Monceri: "Mi auguro che assisteremo ad una grande giornata di sport, disputare questo derby per noi è un orgoglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
#promozione #calcio #varesesport Doppio derby provinciale per aprire il mese di dicembre del Girone C di Promozione: 90’ di fuoco tutti da vivere. Luino all’esame Vighignolo, i nerazzurri dell'Ispra non possono sbagliare con il Ceriano Laghetto: punti che pe - facebook.com Vai su Facebook
Ivano Bonetti, doppio ex del derby della Mole #JuventusTorino Vai su X
Calcio. Eccellenza. Cenaia vola, il derby al Perignano - Pisa 18 novembre 2024 – Il super derby di Eccellenza tra Fratres Perignano e Mobilieri Ponsacco si tinge di rossoblù, ed è il rossoblù dei padroni di casa che allo Stadio ‘Matteoli’ battono 2 – 1 i ... Riporta lanazione.it
Viterbese, pari in rimonta a Rieti: il derby finisce 1-1 - 1 sul campo del Rieti, davanti a circa un centinaio di tifosi giunti dalla Tuscia. Da ilmessaggero.it