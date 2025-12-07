Doppio cambio forzato in Lazio-Bologna | risentimento muscolare per Isaksen e Casale

Il difensore è stato sostituito nel primo tempo, mentre il biancoceleste all'intervallo. Al loro posto in campo Cancellieri e De Silvestri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Doppio cambio forzato in Lazio-Bologna: risentimento muscolare per Isaksen e Casale

Scopri altri approfondimenti

Ora solare e legale: uno studio italiano conferma gli effetti del doppio cambio d’orario annuale, soprattutto nei «gufi», i cronotipi serali

LIVE Milan-Roma 1-0: doppio cambio, dentro Pellegrini e Bailey per El Aynaoui e Soulé

Juventus Cesena Under 16 1-0 LIVE: doppio cambio per Gridel, entrano Rolando e Salvai

68' | Doppio cambio per il Cagliari: dentro Prati e Gaetano per Zappa e Borrelli #CagliariRoma 0-0 #ASRoma Vai su X

"Ciao Novembre" Salutiamo il cambio del mese con questo doppio scatto di Sabrina Bertolotti, che ringraziamo per averci inviato le foto - facebook.com Vai su Facebook

Il difensore è stato sostituito nel primo tempo, mentre il biancoceleste all'intervallo. Al loro posto in campo Cancellieri e De Silvestri - Il difensore è stato sostituito nel primo tempo, mentre il biancoceleste all'intervallo. Scrive gazzetta.it

FLASH | Infortunio Fofana, ko e cambio forzato in Milan-Lazio 13^ giornata - Lazio della 13^ giornata, Allegri è stato costretto ad effettuare una ... Segnala fantamaster.it

Lazio-Milan (1-0): rossoneri eliminati dalla Coppa Italia. Zaccagni decisivo - 90' + 3' | Buona chiusura di Ricci su Nuno Tavares, ... Da milannews.it