Doppietta Hojlund Napoli Juve 2-1 | ma l’assist è di… McKennie Colpo di testa sbilenco dell’americano – FOTO

Doppietta Hojlund, Napoli Juve 2-1: ma l'assist è di. McKennie. Il colpo di testa sbilenco dell'americano costa carissimo. Il big match del Maradona regala un'altra svolta nel finale di partita, con il Napoli che si riporta in vantaggio per 2-1. La rete partenopea è stata segnata ancora da Rasmus Hojlund, ma il gol è nato da un errore fatale e incredibile del centrocampista della Juventus, Weston McKennie. L'errore decisivo: disimpegno sbagliato e assist per Hojlund. L'episodio che ha riportato in vantaggio il Napoli è avvenuto al minuto 78. L'azione è partita da un cross di Neres dalla fascia destra.

