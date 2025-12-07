Doppietta Hojlund Napoli Juve 2-1 | ma l’assist è di… McKennie Colpo di testa sbilenco dell’americano – FOTO

7 dic 2025

Doppietta Hojlund, Napoli Juve 2-1: ma l’assist è di. McKennie. Il colpo di testa sbilenco dellamericano costa carissimo. Il  big match  del  Maradona  regala un’altra  svolta  nel finale di partita, con il  Napoli  che si riporta in  vantaggio per 2-1. La rete partenopea è stata segnata ancora da  Rasmus Hojlund, ma il gol è nato da un  errore fatale  e  incredibile  del centrocampista della  Juventus,  Weston McKennie. L’errore decisivo: disimpegno sbagliato e assist per Hojlund. L’episodio che ha riportato in vantaggio il  Napoli  è avvenuto al  minuto 78. L’azione è partita da un cross di  Neres  dalla fascia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

