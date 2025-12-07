Mentre l’H5N1 continua a contagiare lavoratori delle fattorie americane (71 casi nel 2024), l’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato il primo caso umano nella storia di un nuovo sottotipo: l’ influenza aviaria H5N5. La vittima è un adulto dello Stato di Washington, deceduto il 21 novembre 2025 dopo un ricovero per gravi problemi respiratori. L’uomo, che aveva già altre patologie, possedeva pollame domestico e si è infettato attraverso il contatto diretto con i suoi animali. I primi sintomi sono comparsi nell’ultima settimana di ottobre: febbre e malessere generale si sono rapidamente aggravati in una severa infezione ai polmoni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dopo l’H5N1 arriva l’H5N5, la “nuova” aviaria che ha infettato l’uomo: un morto negli USA