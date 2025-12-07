Dopo l’esondazione del Ravone Via Montenero lavori sotto la lente FdI | Nessuna verifica sul giunto
Ravone, di doman non v’è ancora certezza. Se da Palazzo d’Accursio, d’intesa con la Regione e la struttura del commissario Fabrizio Curcio, confermano che entro l’anno verrà inviata al Governo una prima lista delle opere da mettere a terra (come vasche di laminazione e bacini ) nonostante la scadenza sia fissata a maggio, non ci sono ancora sviluppi emersi dallo studio che Viale Aldo Moro e l’Università stanno portando avanti sul torrente. Era atteso entro novembre, eppure come confermato dall’assessore comunale Daniele Ara (Sicurezza idrica) ancora non sono arrivati lumi a Palazzo d’Accursio. La paura dei bolognesi, intanto, torna ogni volta che piove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
