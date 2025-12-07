A Pau, nei Pirenei francesi, un medico è stato condannato a 800 euro di ammenda per essersi rifiutato di visitare una donna transgender. Il ginecologo, Victor Acharian, ha motivato il diniego con una frase inequivocabile: “Mi occupo solo di vere donne”. La paziente, 26 anni, in terapia ormonale da tre, aveva prenotato una visita di routine per un dolore al seno. La vicenda, esplosa nell’agosto 2023, si è conclusa in tribunale giovedì scorso con una sentenza che definisce il rifiuto “discriminazione sessista”. La giovane, identificata con la sola iniziale “E.”, aveva utilizzato la nota piattaforma Doctolib per fissare l’appuntamento. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - “Donne vere”: in Francia, ginecologo condannato per aver rifiutato visita a una trans