Donald Trump Jr | Ucraina? Mio padre potrebbe abbandonare il processo di pace
Donald Trump Jr, figlio del presidente Usa, ha dichiarato dal Doha Forum che il padre Donald potrebbe abbandonare il processo di pace per la guerra in Ucraina, aggiungendo che Volodymyr Zelensky sta prolungando il conflitto perché è consapevole che, se finisse, non vincerebbe le successive elezioni nel Paese. Donald Trump Jr. non ha un ruolo formale all’interno dell’attuale Amministrazione Usa, ma è considerato una figura chiave del mondo MAGA. Donald Trump Jr ha anche paventato la fine degli aiuti militari. Donald Trump Jr, lasciando intravedere la possibilità di una fine degli aiuti militari all’Ucraina, ha detto: «Per anni gli americani hanno firmato assegni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
