Donald Trump Jr | Mio padre potrebbe abbandonare il processo di pace Mosca | La strategia Usa sull' Ue è in linea con noi
Le notizie di domenica 7 dicembre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Droni e missili ipersonici su Kiev: «In migliaia senza acqua, luce e riscaldamento». Continuano in Florida i colloqui tra la delegazione ucraina e quella Usa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Giorgia Meloni sente Donald Trump: “E’ disponibile a rivedere il piano di pace per Ucraina”
Donald Trump svela il suo MRI perfetto per la salute
Trump e i Mondiali 2026, ora Donald ama il soccer: “Il calcio è il vero football”
Dopo Donald Trump, un altro attacco all'Europa arriva da Elon Musk. Dopo la nuova strategia di sicurezza nazionale Usa diffusa dalla Casa Bianca, oggi è il magnate sudafricano a sentenziare su X: "L'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai sin
1/2 Ho controllato più volte perché non potevo crederci. Dal 2026 tra le giornate gratuite per visitare i Parchi Nazionali negli USA è stato aggiunto il compleanno di Donald Trump e sono state cancellate la giornata di abolizione della schiavitù e quella di Martin
Trump Jr in Groenlandia: «Mio padre potrebbe venire qui un giorno» - Durante la sua visita di un giorno in Groenlandia, Donald Trump Jr ha dichiarato che suo padre, il presidente eletto, "potrebbe venire qui un giorno".
Donald Trump Jr, ho parlato a mio padre, è di ottimo umore - Non smetterà mai di combattere per salvare l'America, qualunque cosa la sinistra radicale gli lancerà contro".
Trump Jr in Groenlandia: mio padre potrebbe venire qui un giorno - Durante la sua visita di un giorno in Groenlandia, Donald Trump Jr ha detto che suo padre, il presidene eletto, "potrebbe venire qui un giorno".