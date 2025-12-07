Donald Trump ha l’abitudine di usare canzoni a scopo politico senza permesso e i musicisti non gradiscono

Metropolitanmagazine.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della sua carriera politica, Donald Trump è riuscito a irritare una serie di musicisti, le cui canzoni sono state da lui utilizzate in eventi e materiali elettorali, presumibilmente senza autorizzazione. Ad esempio, nell’arco di sole due settimane dell’agosto 2024, Beyoncé, i Foo Fighters e Jack White hanno espresso il loro sgomento per il fatto che il team del presidente sembrasse dei loro brani senza autorizzazione. Trump contro tutti, da Sabrina Carpenter ad Adele. Decisamente più recente la polemica con Sabrina Carpenter, infuriata perché la sua hit Juno è diventata la colonna sonora di un video promozionale dell’ ICE. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

donald trump ha l8217abitudine di usare canzoni a scopo politico senza permesso e i musicisti non gradiscono

© Metropolitanmagazine.it - Donald Trump ha l’abitudine di usare canzoni a scopo politico senza permesso (e i musicisti non gradiscono)

