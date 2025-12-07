Domenica In la rivelazione di Amanda Lear | Non ho più nulla

Clamoroso a Domenica In, arriva la rivelazione di Amanda Lear ai microfoni di Mara Venier: parole inaspettate. Ogni settimana, a Domenica In non ci si annoia mai: arrivano sempre super ospiti interessanti che decidono di parlare a 360 gradi ai microfoni di Mara Venier. L’artista Amanda Lear a Domenica In – Foto Instagram – Cityrumors.it Nella giornata di oggi, c’era una super ospite come Amanda Lear. L’artista è una delle più poliedriche al mondo: è cantante, modella, attrice, conduttrice e pittrice. Nel corso della sua straordinaria carriera, l’icona della disco music europea ha pubblicato più di 28 album che hanno raggiunto numeri da capogiro. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Domenica In, la rivelazione di Amanda Lear: “Non ho più nulla”

News recenti che potrebbero piacerti

Domenica In, la rivelazione di Beppe Convertini su Ballando con le stelle e Selvaggia Lucarelli: “Perché sono lì”

Gianluca Gazzoli vive con un defibrillatore nel petto dall’età di 16 anni, la rivelazione a Domenica In

“Me lo ha fatto fare Bonolis”. Sonia Bruganelli in lacrime a Domenica In, la rivelazione shock

Dopo quasi un mese di stop gli eporediesi affronteranno domenica la squadra rivelazione del girone. Le ragazze di fronte alle friuliane del Forum Iulii - facebook.com Vai su Facebook

Amanda Lear a Domenica In: “Eredità? Non ho più nulla. Ornella Vanoni è stata presa in giro” - Amanda Lear si è confessata a Domenica In: il ricordo affettuoso di Ornella Vanoni, il tema dell’eredità trattato con ironia e una vita piena di arte, amori e rinascite, senza paura del futuro ... Segnala dilei.it

Amanda Lear ospite a Domenica in, cosa fa oggi: l'intervento agli occhi, il successo in Italia, le storie d'amore con Dalí e Davide Bowie - Su Rai 1 arrivano Orietta Berti e Mogol, Max Biaggi e Gianmarco ... Si legge su ilmessaggero.it

Domenica In, Venier imbarazza Amanda Lear e scatena la rabbia dei social: "Volgarità". Poi Mammucari nella bufera: perché - A Domenica In Amanda Lear si toglie qualche sassolino dalla scarpa parlando di Vanoni, mentre Mogol ricorda Sandro Giacobbe e Mammucari finisce nella bufera ... libero.it scrive