Domenica In frecciata di Amanda Lear a Fazio? Presa in giro

Amanda Lear si racconta a Domenica In. Ospite di Mara Venier nella puntata in onda il 7 dicembre su Rai 1, la cantante apre la sua intervista parlando della salute:"Ho un problema alla retina, ho fatto l’operazione una settimana fa con il laser per riattaccare la retina". E ancora: "Mi devono operare alla cataratta perché vedo tutto sfocato. Però mi fa paura vedere tutto preciso". Poi, tornando al mondo dello spettacolo e ai suoi esordi: "Da giovane volevo il successo, ho venduto tanti dischi, fatto film e teatro. quando ho cominciato pensavano che sarei durata 2 anni, invece sono ancora qui". D'altronde, aggiunge: "L’Italia è sempre stata molto carina con me, non mi sarei mai aspettata di sfondare così. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Domenica In, frecciata di Amanda Lear a Fazio? "Presa in giro"

