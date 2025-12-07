Domenica In | Amanda Lear Orietta Berti Mogol e Andrea Delogu tra gli ospiti
Mara Venier torna oggi, domenica 7 dicembre, con un nuovo appuntamento di Domenica In, tra musica, racconti e attualità, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 7 dicembre 2025. La puntata si aprirà con l’iconica Amanda Lear che si racconterà in un’ intervista esclusiva con Mara Venier, ripercorrendo i momenti più significativi della sua vita artistica e personale. A seguire, Andrea Delogu parlerà del suo percorso a Ballando con le Stelle, insieme al maestro Nikita Perotti. Ci sarà spazio anche per la musica con Orietta Berti, che proporrà il suo ultimo singolo Chi ama, chiama, mentre il paroliere e produttore Mogol presenterà il libro autobiografico Senza paura, la mia vita. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
