Domenica al Museo Reggia sul podio dei monumenti più visitati con 11775 ingressi

La Reggia di Caserta ancora sul podio dei siti più visitati della Domenica al Museo, l’iniziativa del ministero della Cultura che prevede l’ingrasso gratuito tra le bellezze del patrimonio italiano nella prima domenica del mese.A fine giornata, comunica il Mic, alla Reggia si sono contati 11775. 🔗 Leggi su Casertanews.it

