Doccia fredda per la Comacchiese Il Massa Lombarda passa nella ripresa

comacchiese 0 massa lombarda 1 COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini (83’ Farinelli), Felloni (45’ Taroni), Temporin, Centonze, Montanari (59’ Ravaglia), Gherlinzoni (69’ El Shazly), Brito, Mancini. A disp.: Ferretti, Sylla, Bakalets, Mazzavillani. Allenatore: Candeloro. MASSA LOMBARDA: Stanzani, Braccioli, Massueme, Gadda, Hisa, Morara, Senese (55’ Zambre), Diallo, Fogli (74’ Badiali), Gramellini (88’ Rambelli), Simone. A disp.: Billi, Bautista, Fontana. Allenatore: Bamonte. Arbitro: L’Erario di Formia Marcatori: 59’ Hisa Note: ammoniti Gadda, Fogli e Taroni. Non era una gara semplice già sulla carta, quella con il Massa Lombarda, squadra solida e ben messa in campo, e la Comacchiese ne esce con le ossa rotte, subendo una sconfitta interna che lascia i rossoblù nelle retrovie della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Doccia fredda per la Comacchiese. Il Massa Lombarda passa nella ripresa

