Distretto futuro e sfruttamento Si discute col Pd

Il lavoro al centro. Il Partito Democratico promuove per mercoledì 10 dicembre, alle 21, al circolo Pd Soccorso in via Padova 51, un dibattito pubblico dal titolo "Chi lo fa il distretto?". L'iniziativa si svolge alla vigilia del nuovo tavolo istituzionale sulla vertenza Alba promosso dalla Provincia. L'incontro nasce dalla necessità di affrontare con uno sguardo molto ampio le questioni che riguardano, non da oggi, il distretto pratese. Dalla vertenza aperta alla stireria L'Alba di Montemurlo, con le proteste dei lavoratori e i gravi episodi di violenza contro chi esercitava il diritto di sciopero, fino al dibattito nazionale sul Ddl pmi e la certificazione volontaria per le filiere della moda.

