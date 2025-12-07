Disney Store Japan ora vende il merchandise di Kingdom Hearts | sono in arrivo novità su Kingdom Hearts 4?

Il 5 dicembre 2025 il Disney Store giapponese ha sorpreso i fan aprendo una nuova pagina dedicata interamente al merchandise di Kingdom Hearts. Un’iniziativa che, vista la lunga assenza di aggiornamenti ufficiali sul franchise, ha subito acceso le speculazioni: che sia il preludio a novità imminenti su Kingdom Hearts 4? Per ora non ci sono conferme, ma la rinnovata attenzione commerciale attorno alla serie suggerisce un momento di riorganizzazione importante. Siliconera riporta che i prodotti disponibili sullo store spaziano da oggetti molto economici, come adesivi singoli da ¥396, fino a pezzi più ricercati, come il Keyblade giocattolo da ¥6. 🔗 Leggi su Game-experience.it

