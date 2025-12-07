Disastro via Torricchia | residenti in attesa
"Rompo meno la macchina se passo dai campi, piuttosto che dalla strada, per arrivare a casa": questa è l’amara constatazione di un residente di via Torricchia nelle campagne forlimpopolesi, mentre descrive le condizioni dell’asfalto della carreggiata. La segnalazione non è isolata, diverse persone ci hanno contattato per raccontarci di come un tratto della via sia ridotto "a groviera", mentre altre parti presentino comunque fenditure e dislivelli tali da compromettere la sicurezza dei veicoli. Via Torricchia è una strada molto lunga che si sviluppa nella campagna tra le frazioni di Sant’Andrea, San Pietro ai Prati e il confine con Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
