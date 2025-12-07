Disastro Appia segnalazione al deputato | Guardi in che condizioni siamo costretti a guidare
Disastro Appia. La strada che collega Maddaloni e Benevento è una vera e propria gincana tra buche, rattoppi e avvallamenti.Una situazione che si esaspera a ogni pioggia e che provoca indignazione di centinaia di automobilisti che ogni giorno percorrono la strada. La questione è finita. 🔗 Leggi su Casertanews.it
