Disagi a Ponte di Arcola | Nido non ancora pronto a pagare sono le famiglie

Arcola (Spezia), 7 dicembre 2025 – “Enorme disagio, l’asilo non è pronto, si è perso tempo e le conseguenze ricadono sulle famiglie”. Parole dirette di Enrico Vesco consigliere indipendente di maggioranza al prossimo consiglio comunale che presenterà un ordine del giorno sui lavori, finanziati con il Pnrr, al nuovo nido del Ponte di Arcola e sulla mensa, opere collegate nell’ambito della costruzione del polo scolastico. Il progetto prevede che venga costruito il nuovo asilo e che nel nido attuale trovi spazio la mensa. Le famiglie dei 24 bambini frequentanti, infatti sono venute a sapere da un incontro a palazzo civico che la struttura non è pronta e dovranno portare i loro piccoli al nido nel plesso di Romito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

