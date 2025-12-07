disabile nel mirino deriso e malmenato da un gruppo di bulli

di Nicoletta Tempera BOLOGNA Il labbro è ancora gonfio, la ferita ‘cucita’ da un cerotto per punti. Ma Marco (il nome è di fantasia), circondato dall’affetto degli amici dell’oratorio di San Savino, sta già cercando di lasciarsi alle spalle l’aggressione subita venerdì da un gruppo di sconosciuti. Cinquantadue anni, una disabilità che lo accompagna dalla nascita, Marco però è ancora sotto choc: "Più che altro non si spiega perché qualcuno gli abbia voluto fare del male", racconta suor Carolina, tra i primi ad accorrere saputo l’accaduto. Questa tristissima storia inizia venerdì pomeriggio, intorno alle 16, in via Bentini, periferia di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

