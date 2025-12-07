Disabile deriso e preso a pugni in faccia da cinque ragazzi l’aggressione in pieno giorno a Bologna | l’ipotesi di un saluto sbagliato

Accerchiato, deriso poi picchiato e preso a pugni in faccia da un gruppo di ragazzi. È successo a un 52enne nato con disabilità per le strade di Bologna, anzi proprio nella zona Corticella dove tutti lo conoscono per il suo lavoro da cassiere in un supermercato e per i lunghi pomeriggi che trascorre nell’oratorio della parrocchia di San Savino. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai passanti e dai dipendenti di una vicina farmacia prima di essere trasportato in pronto soccorso, da cui è stato già dimesso. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e stanno tentando di identificare gli aggressori, che alcuni testimoni oculari hanno descritto come africani. 🔗 Leggi su Open.online

