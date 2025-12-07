Disabile aggredito a Corticella Bignami | Episodio meschino Borgonzoni | Lascia sgomenti

Bolognatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’aggressione ai danni di un uomo di 52 anni con disabilità, avvenuta venerdì pomeriggio in via Bentini a Corticella, non si è fatta attendere la reazione della politica che ha unanimemente condannato un episodio definito da più parti “vile” e “inammissibile”, mentre proseguono le indagini. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Bologna, aggredito da un gruppo di giovani perché disabile: l’uomo deriso, insultato e colpito in strada

Disabile aggredito a Bologna, il sindaco Lepore: “Violenza vile”. Bignami (FdI): “Ferma condanna”

Disabile aggredito a Bologna, il sindaco Lepore: “Violenza vile”. Bignami (FdI): “Ferma condanna”. Borgonzoni: “Serve stretta su sicurezza”

disabile aggredito corticella bignamiDisabile aggredito a Bologna, il sindaco Lepore: “Violenza vile”. Bignami (FdI): “Ferma condanna” - Un 52enne con disabilità è stato deriso, insultato e picchiato in via Bentini, mentre passava vicino alla fermata dell’autobus. Segnala msn.com

disabile aggredito corticella bignamiDisabile aggredito a Corticella, Bignami: "Episodio meschino". Borgonzoni: "Lascia sgomenti" - Sulla stessa linea Galeazzo Bignami, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che parla di una “meschina aggressione” e si augura che “vengano individuati presto i vili aggressori che hanno ... Secondo bolognatoday.it

disabile aggredito corticella bignamiDisabile accerchiato, deriso e preso a pugni in faccia da un gruppo di ragazzi. Il sindaco: "Violenza vile" - L'uomo, un 52enne benvoluto nella zona, è stato circondato nei pressi di una fermata dell'autobus. Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Disabile Aggredito Corticella Bignami