Disabile aggredito a Bologna il sindaco Lepore | Violenza vile Bignami FdI | Ferma condanna Borgonzoni | Serve stretta su sicurezza

Bologna, 7 dicembre 2025 – La notizia, data dal Carlino, in merito all’ aggressione di un uomo disabile   venerdì pomeriggio in zona Corticella, ha destato messaggi di condanna, verso i balordi che l’hanno accerchiato, da parte del mondo politico e civile della città.  Sia il sindaco Matteo Lepore che Galeazzo Bignami, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, hanno definito ‘vile’ l’aggressione. "Un’episodio che lascia sgomenti”, ha detto la sottosegretaria  Borgonzoni. Infatti, il 52enne  mentre stava passando nei pressi della fermata dell’autobus di via Bentini, è stato accerchiato  da un gruppo composto da quattro o cinque soggetti, descritti come nordafricani e centrafricani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

