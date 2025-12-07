Direzione regionale del Pd | Azzerare la segreteria
Quattro minuti. Solo quattro minuti per esternare i malumori e le rivendicazioni del Pd di Siena, dopo le elezioni regionali e il mancato ingresso in Giunta del campione di voti valdelsano, Simone Bezzini. Quattro minuti perché gli interventi erano contingentati. Ma al segretario provinciale del Pd di Siena, Andrea Valenti, sono bastati per mettere sul tavolo tutti i temi che per settimane ha tentato di affrontare con il segretario regionale Emiliano Fossi, sebbene senza successo. "Da mesi il Pd senese è inascoltato – le parole di Valenti –. Chiedo l'azzeramento della Segreteria regionale, perché chi rappresenta il nostro territorio non ha lavorato per la Federazione di Siena".
