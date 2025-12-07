DIRETTA Serie A non solo Napoli-Juventus | Lazio-Bologna 1-1 e pioggia di polemiche LIVE
Dopo le gare giocate ieri, scendono in campo le squadre impegnate domenica per la quattordicesima giornata di campionato L’ Inter che travolge il Como di Cesc Fabregas, la Fiorentina che perde ancora e la rinascita del Verona di Paolo Zanetti: questi i temi emersi dalle gare giocate sabato per il turno numero quattordici di Serie A. Conte e Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Oggi, però, è il giorno della sfida più attesa, quella tra il Napoli campione d’Italia in carica e la Juventus, rivale di sempre. Incroci in panchina con gli ex Antonio Conte e Luciano Spalletti al primo faccia a faccia in campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Argomenti simili trattati di recente
Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti
Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti
Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 15a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)
Telesveva. . +++LIVE SARNESE-FIDELIS ANDRIA: IN DIRETTA DALLO STADIO "FELICE SQUITIERI" DI SARNO - SERIE D – GIRONE H – QUINDICESIMA GIORNATA+++ #semprefuoriperilcalcio - facebook.com Vai su Facebook
- #CagliariRoma diretta #SerieA: segui la partita di oggi LIVE Vai su X
Napoli-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive
Juve-Napoli, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Conte - I bianconeri in campo al Maradona per dare continuità alle ultime vittorie e per provare a ridurre il gap con i primi quattro posti ... Secondo tuttosport.com
Napoli-Juventus streaming gratis? Dove vedere la diretta live - La sfida è affascinante di per sè, ma c’è un altro motivo che la re ... calcionews24.com scrive