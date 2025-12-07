DIRETTA Serie A non solo Napoli-Juventus | Cagliari-Roma 0-0 gran parata di Svilar su Esposito LIVE

Dopo le gare giocate ieri, scendono in campo le squadre impegnate domenica per la quattordicesima giornata di campionato L’ Inter che travolge il Como di Cesc Fabregas, la Fiorentina che perde ancora e la rinascita del Verona di Paolo Zanetti: questi i temi emersi dalle gare giocate sabato per il turno numero quattordici di Serie A. Conte e Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Oggi, però, è il giorno della sfida più attesa, quella tra il Napoli campione d’Italia in carica e la Juventus, rivale di sempre. Incroci in panchina con gli ex Antonio Conte e Luciano Spalletti al primo faccia a faccia in campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, non solo Napoli-Juventus: Cagliari-Roma 0-0, gran parata di Svilar su Esposito LIVE

