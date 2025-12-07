Diretta Gol Serie A in campo Lazio Bologna 1-1 | finisce così!

Calcionews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diretta Gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide della 14a giornata! Fari puntati sicuramente su Napoli-Juventus Scende in campo la Serie A con i match della 14a giornata. Dopo le partite di ieri, si prospetta una domenica molto intensa. LAZIO BOLOGNA SEGUI LA CRONACA LIVE DI LAZIO BOLOGNA SU LAZIONEWS24 FORMAZIONI UFFICIALI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Diretta Gol Serie A, in campo Lazio Bologna 1-1: finisce così!

