Dipendente licenziata per ritorsione le motivazioni del giudice | Le supposizioni non bastano servono prove
Licenziamento ritorsivo per punire il marito che si era licenziato, ecco le motivazioni per le quali la Corte d’appello di Perugia ha accolto il ricorso di una lavoratrice e ne ha ordinato la reintegrazione.Pubblicate le motivazioni della sentenza di accoglimento, la Corte d’appello di Perugia –. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
La dipendente licenziata dal Circolo Canottieri di Roma, e la peculiarità delle associazioni esclusive Di @Ale_Amorelli linkiesta.it/2025/12/la-dip… via @Linkiesta
Leggi su Tgr Abruzzo Ammanchi alle Poste, dipendente condannata Depositi prosciugati di oltre mezzo milione di euro, licenziata la ex consigliera comunale
Electrolux, dipendente licenziato dopo 30 anni: il litigio in fabbrica, poi le minacce - All'Electrolux di Porcia una discussione animata in reparto si conclude con un licenziamento.
Cellulare sul lavoro, scatta il licenziamento in tronco per motivi di sicurezza - Un lavoratore viene licenziato per l'uso del cellulare durante la guida di un muletto.