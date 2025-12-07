Dipendente licenziata per ritorsione le motivazioni del giudice | Le supposizioni non bastano servono prove

Perugiatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Licenziamento ritorsivo per punire il marito che si era licenziato, ecco le motivazioni per le quali la Corte d’appello di Perugia ha accolto il ricorso di una lavoratrice e ne ha ordinato la reintegrazione.Pubblicate le motivazioni della sentenza di accoglimento, la Corte d’appello di Perugia –. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Electrolux, dipendente licenziato dopo 30 anni: il litigio in fabbrica, poi le minacce - All’Electrolux di Porcia una discussione animata in reparto si conclude con un licenziamento. ilgazzettino.it scrive

dipendente licenziata ritorsione motivazioniCellulare sul lavoro, scatta il licenziamento in tronco per motivi di sicurezza - Un lavoratore viene licenziato per l’uso del cellulare durante la guida di un muletto. quifinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dipendente Licenziata Ritorsione Motivazioni