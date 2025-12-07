Dimensionamento scolastico atto confuso e calato dall’alto Arcudi chiede il ritiro dell' atto

“Dimensionamento scolastico, atto confuso e calato dall’alto. Il caso Gubbio è la prova del fallimento del metodo Barcaioli. La delibera va ritirata subito”, è quanto afferma Nilo Arcudi, consigliere regionale di Umbria Civica che ha depositato un’interrogazione urgente chiedendo alla Giunta di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

