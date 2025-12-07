Dimensionamento scolastico atto confuso e calato dall’alto Arcudi chiede il ritiro dell' atto

Dimensionamento scolastico, atto confuso e calato dallalto. Il caso Gubbio è la prova del fallimento del metodo Barcaioli. La delibera va ritirata subito”, è quanto afferma Nilo Arcudi, consigliere regionale di Umbria Civica che ha depositato un’interrogazione urgente chiedendo alla Giunta di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

dimensionamento scolastico atto confuso“Dimensionamento scolastico, atto confuso e calato dall’alto", Arcudi chiede il ritiro dell'atto - Non si placano le polemiche dopo la delibera di giunta, il capogruppo di Umbria Civica: "Prima si confrontano con enti e istituzioni, poi fanno il contrario" ... Lo riporta perugiatoday.it

dimensionamento scolastico atto confusoScuola, in Umbria due dimensionamenti con efficacia sospesa - La Terza commissione dell'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza (le opposizioni chiedevano tempi e spazi maggiori di confronto sul tema) l'atto predisposto dalla Giunta regionale e relativo ... Si legge su ansa.it

Dimensionamento scolastico, via libera tra le polemiche. L'assessore Barcaioli: “Il Ministero decida subito se commissariarci” - La Provincia: “La responsabilità è nazionale, niente scaricabarile” La terza commissione dell’assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato a maggioranza l’atto della ... perugiatoday.it scrive

