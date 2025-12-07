Dick Van Dyke | Non mi pento di aver rifiutato Il presagio | rimpiango un film con una star italiana
La star di Mary Poppins ha raccontato di non pentirsi di aver negato la disponibilità al film di Richard Donner ma avrebbe voluto lavorare con una famosa attrice nostrana. Dick Van Dyke tra pochi giorni compirà 100 anni e nelle ultime settimane ha rilasciato diverse interviste in cui ha ripercorso alcuni passaggi della sua carriera, svelando anche diversi aneddoti poco conosciuti legati al suo percorso nel mondo dello spettacolo. In particolare, l'attore ha spiegato il motivo che lo spinse a dire 'no' all'offerta per il film Il presagio, diretto da Richard Donner mentre avrebbe voluto affiancare una star cinematografica italiana ed è questo che considera il suo vero rimpianto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
