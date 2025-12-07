Dicembre di guerra e fame con la ‘borsa nera’
La memoria civile non è caramellosa come spesso capita alla nostalgia. Rivediamo dunque cosa succedeva nella vita quotidiana della nostra Cesena durante il dicembre del 1943, incrociando diverse fonti storiche senza paraocchi. Tempi di guerra e di miseria, allora: e i mesi più duri dovevano ancora venire. Era andata in frantumi la vetrina propagandistica del regime mussolinan- fascista. Erano passati otto anni dal 18 dicembre 1935 in cui anche a Cesena era stata celebrata in pompa magna la ‘ Giornata della Fede ’ proclamata dal regime. Ovvero la richiesta di donazione dell’oro dei poveri, la fede nuziale, grande trovata per finanziare le enormi spese necessarie alla conquista anacronistica dell’Impero, ovvero l’aggressione all’Etiopia: Cesena, scrivono le fonti del regime, ‘dona alla Patria 51 kg d’oro, 110 d’argento e ben 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
