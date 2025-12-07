Diana Canevarolo morta dopo 2 giorni di agonia la 49enne trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa | Potrebbe essere stata colpita
VO' (PADOVA) - Speranze finite per Diana Canevarolo, la 49enne originaria di Vo' trovata giovedì mattina in un lago di sangue nel cortile di casa a Torri di Quartesolo, nel. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Argomenti simili trattati di recente
Diana Canevarolo è morta: speranze finite per la 49enne trovata in un lago di sangue sotto casa. Resta un giallo come si sia ferita
Diana Canevarolo, morta la donna trovata in una pozza di sangue a Vicenza: le cause sono ancora un mistero, disposta l'autopsia
Vicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in una pozza di sangue dal marito
Diana Canevarolo è morta, era stata trovata in una pozza di sangue sotto a Vicenza: aveva 49 anni - facebook.com Vai su Facebook
È stata dichiarata morta Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante a Torri di Quartesolo. Troppo esteso il trauma alla parte posteriore della testa, provocato da un'unica ferita. Nelle prossime ore atteso un nuovo sopralluogo nell'abitazione. Vai su X
Trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa: morta Diana Canevarolo dopo giorni di agonia - È Morta Diana Canevarolo: indagini a tutto campo tra telecamere, dispositivi digitali e appartamento sequestrato. Lo riporta notizie.it
Diana Canevarolo lést eftir margra daga kvala eftir að hafa fundist í blóðpolli í bakgarði sínum. - È Morta Diana Canevarolo: indagini a tutto campo tra telecamere, dispositivi digitali e appartamento sequestrato. notizie.it scrive
Diana Canevarolo, morta dopo 2 giorni di agonia la 49enne trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa: «Potrebbe essere stata colpita» - Speranze finite per Diana Canevarolo, la 49enne originaria di Vo' trovata giovedì mattina in un lago di sangue nel cortile di casa a Torri di Quartesolo, ... Si legge su ilgazzettino.it