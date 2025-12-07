DEVASTANTE! Sara Curtis domina i 50 dorso | oro e record europeo agli Europei in vasca corta!

Semplicemente devastante. Sara Curtis è la donna che sfata i tabù italici nella vasca corta in questi Europei 2025 di Lublino (Polonia). Dopo essere stata la prima azzurra a conquistare una medaglia nei 100 stile libero, la 19enne piemontese ha voluto alzare l’asticella, conquistando il suo primo titolo assoluto a livello continentale nei 50 dorso con un crono sensazionale. Curtis si è imposta, infatti, col record europeo di 25?49 (record dei campionati), decidendo la gara già dal primo 25 metri. Una potenza in acqua pazzesca che poi, senza le onde delle avversarie, le ha permesso di stampare sulla piastra un crono a 0?26 dal record del mondo dell’americana Regan Smith. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - DEVASTANTE! Sara Curtis domina i 50 dorso: oro e record europeo agli Europei in vasca corta!

Altre letture consigliate

Conceicao Juve, il suo impatto è devastante: sarà l’uomo chiave nella sfida contro il Milan per accendere la luce insieme a Yildiz. La mossa di Tudor che sta pagando

“Sarà devastante”. Nostradamus, svelata l’ultima profezia: dalla fine del 2025

Uragano Melissa live: l’impatto sulla Giamaica. “Sarà devastante, le infrastrutture non resisteranno, andate nei rifugi”

LAVENO MOMBELLO - Sara Secco ci informa che Dpiù Laveno, di via Molinetto, colpito indirettamente dalla viabilità, a causa dell'interruzione provvisoria legata al devastante incendio del Supermercato cinese, che ha sconvolto la vita di una ventina di perso - facebook.com Vai su Facebook

Questo post su Instagram, 10 minuti fa, ha ricevuto due like dall'accoppiata più devastante nella storia dei social. Vai su X

Sara Curtis sbriciola il record italiano di Federica Pellegrini nei 100 stile libero: “Lo volevo” - Nessuna medaglia, al momento perché era solo una semifinale ma Sara Curtis ha dominato i 100 stile libero chiudendoli con il nuovo primato italiano di ... Lo riporta fanpage.it