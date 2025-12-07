Detenuto si uccide in cella | Sistema senza speranza
All’arrivo dei soccorsi, poco dopo le 14 di ieri, per l’uomo non c’era più niente da fare e il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del detenuto, 54 anni, di origine romena, che si è impiccato nel bagno della sua cella, nel carcere di via dei Macelli. L’uomo, come abbiamo appreso da fonte sindacale, era accusato di reati contro la persona ed era in attesa di primo giudizio. "È il 73esimo ristretto (più un internato in una Rems) – scrive Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria –, che dall’inizio dell’anno si toglie la vita, cui bisogna aggiungere ben 4 operatori, uno dei quali solo l’altro ieri è stato scagionato, post mortem, dalle infamanti accuse di tortura per i fatti di Santa Maria Capua Vetere nel 2020. 🔗 Leggi su Lanazione.it
