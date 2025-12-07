Detenuto evade dal carcere la fuga da film | Ha segato le sbarre e si è calato con le lenzuola È la quarta volta

Leggo.it | 7 dic 2025

Un detenuto di 41 anni è evaso dal carcere di Milano Opera durante la notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre, ed è attualmente in fuga. «Sono in corso le ricerche. 🔗 Leggi su Leggo.it

