Detenuto evade dal carcere di Opera | taglia le sbarre e si cala con le lenzuola annodate

Un’evasione dal carcere da film e non è la prima nel caso di Toma Taulant, il detenuto che è scappato dal carcere di Opera. È successo tra sabato notte e l’alba di domenica 7 dicembre, quando l’uomo ha segato le sbarre della cella per poi calarsi all’esterno con delle lenzuola annodate. Infine è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

