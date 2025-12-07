Detenuto evade dal carcere di Opera | taglia le sbarre e si cala con le lenzuola annodate

Milanotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’evasione dal carcere da film e non è la prima nel caso di Toma Taulant, il detenuto che è scappato dal carcere di Opera. È successo tra sabato notte e l’alba di domenica 7 dicembre, quando l’uomo ha segato le sbarre della cella per poi calarsi all’esterno con delle lenzuola annodate. Infine è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Litigio in famiglia a Torino, detenuto di 19 anni evade dai domiciliari: “La fidanzata di mio cugino mi ha cacciato di casa”

Detenuto finge malore ed evade da finestra del tribunale Trento

Detenuto finge malore ed evade da finestra del tribunale di Trento

detenuto evade carcere operaUn detenuto è evaso dal carcere di Milano Opera calandosi dalla finestra con delle lenzuola - Domenica mattina presto un detenuto del carcere di Milano Opera è evaso segando le sbarre delle finestre e calandosi giù con delle lenzuola annodate, per poi superare il muro di cinta del carcere di 6 ... Riporta ilpost.it

detenuto evade carcere operaToma Taulant, il detenuto re delle fughe evade dal carcere Opera di Milano: ha segato le sbarre e si è calato con un lenzuolo - Conosciuto come il mago delle evasioni, è fuggito di nuovo. Come scrive msn.com

detenuto evade carcere operaMilano, un detenuto sega le sbarre e si cala con le lenzuola: evasione da film nel carcere di massima sicurezza di Opera - L'uomo, 41 anni e di origini albanesi, con fine pena fissato a ottobre del 2048, è evaso nella notte segando le sbarre della fin ... Secondo tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Detenuto Evade Carcere Opera