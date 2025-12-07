Detenuto evade dal carcere di Opera La tecnica usata e i dubbi | Ma come ha fatto?

Un detenuto è riuscito ad evadere dal carcere milanese. Tutti i dubbi degli inquirenti e i precedenti. Un episodio che evidenzia un problema sempre più grave Un evasione spettacolare, ma che lascia molti dubbi tra le forze dell’ordine e i responsabili del carcere milanese di Opera. Un detenuto è riuscito a fuggire dall’istituto penitenziario milanese, utilizzando una tecnica particolare, ed è riuscito a far perdere le sue tracce. Sul modo in cui ha beffato i controlli e soprattutto su come sia riuscito a dileguarsi, restano però molti dubbi. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Detenuto evade dal carcere di Opera. La tecnica usata e i dubbi: “Ma come ha fatto?”

Argomenti simili trattati di recente

Litigio in famiglia a Torino, detenuto di 19 anni evade dai domiciliari: “La fidanzata di mio cugino mi ha cacciato di casa”

Detenuto finge malore ed evade da finestra del tribunale Trento

Detenuto finge malore ed evade da finestra del tribunale di Trento

#Napoli #Scampia - Evade dai domiciliari e va in caserma dai Carabinieri “Arrestatemi sennò finisce male..” La convivenza con un amico era impossibile. #Cronaca #Carabinieri #Evasione #Detenuti #Arresto #Convivenza #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Toma Taulant, il detenuto re delle fughe evade dal carcere Opera di Milano: ha segato le sbarre e si è calato con un lenzuolo - Conosciuto come il mago delle evasioni, è fuggito di nuovo. Secondo msn.com

Milano, un detenuto sega le sbarre e si cala con le lenzuola: evasione da film nel carcere di massima sicurezza di Opera - L'uomo, 41 anni e di origini albanesi, con fine pena fissato a ottobre del 2048, è evaso nella notte segando le sbarre della fin ... Segnala tg.la7.it

Detenuto evade dal carcere di Opera: taglia le sbarre e si cala con le lenzuola annodate - Un’evasione dal carcere degna di un film e non è la prima nel caso di Toma Taulant, il detenuto che è scappato dal carcere di Opera. Secondo milanotoday.it