Detenuto evade dal carcere di Opera La tecnica usata e i dubbi | Ma come ha fatto?

Cityrumors.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un detenuto è riuscito ad evadere dal carcere milanese. Tutti i dubbi degli inquirenti e i precedenti. Un episodio che evidenzia un problema sempre più grave Un evasione spettacolare, ma che lascia molti dubbi tra le forze dell’ordine e i responsabili del carcere milanese di Opera. Un detenuto è riuscito a fuggire dall’istituto penitenziario milanese, utilizzando una tecnica particolare, ed è riuscito a far perdere le sue tracce. Sul modo in cui ha beffato i controlli e soprattutto su come sia riuscito a dileguarsi, restano però molti dubbi. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

detenuto evade dal carcere di opera la tecnica usata e i dubbi ma come ha fatto

© Cityrumors.it - Detenuto evade dal carcere di Opera. La tecnica usata e i dubbi: “Ma come ha fatto?”

Argomenti simili trattati di recente

Litigio in famiglia a Torino, detenuto di 19 anni evade dai domiciliari: “La fidanzata di mio cugino mi ha cacciato di casa”

Detenuto finge malore ed evade da finestra del tribunale Trento

Detenuto finge malore ed evade da finestra del tribunale di Trento

detenuto evade carcere operaToma Taulant, il detenuto re delle fughe evade dal carcere Opera di Milano: ha segato le sbarre e si è calato con un lenzuolo - Conosciuto come il mago delle evasioni, è fuggito di nuovo. Secondo msn.com

detenuto evade carcere operaMilano, un detenuto sega le sbarre e si cala con le lenzuola: evasione da film nel carcere di massima sicurezza di Opera - L'uomo, 41 anni e di origini albanesi, con fine pena fissato a ottobre del 2048, è evaso nella notte segando le sbarre della fin ... Segnala tg.la7.it

detenuto evade carcere operaDetenuto evade dal carcere di Opera: taglia le sbarre e si cala con le lenzuola annodate - Un’evasione dal carcere degna di un film e non è la prima nel caso di Toma Taulant, il detenuto che è scappato dal carcere di Opera. Secondo milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Detenuto Evade Carcere Opera