Detenuto evade dal carcere di Opera a Milano calandosi con le lenzuola | è la quarta volta

Sono in corso le ricerche di Taulant Toma, detenuto con con fine pena nel 2048 che nella notte del 7 dicembre è (ancora) evaso dal carcere di Opera con lima e lenzuola annodate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

