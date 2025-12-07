Deriso per la disabilità e picchiato Aggressione choc a Bologna carabinieri sulle tracce della banda

Bologna, 7 dicembre 2025 – In quartiere, Marco (il nome è di fantasia) lo conoscono tutti. E tutti in zona Corticella vogliono bene a quest’uomo di 52 anni nato con delle disabilità. Gentile, sempre sorridente ed educato, Marco l’altro pomeriggio è stato aggredito da un gruppo di balordi mentre stava andando all’oratorio della parrocchia di San Savino, dove passa quasi tutti i suoi pomeriggi. Affitti brevi a Bologna, nella Cerchia dei Mille un alloggio su 10 è per i turisti Schiaffi e un pugno in faccia. Erano circa le 16 e Marco stava passando nei pressi della fermata dell’autobus di via Bentini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

