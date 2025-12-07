Derby il Curi si accende I tifosi | Non sarete mai soli

“Non vi abbiamo mai lasciato soli, anche quando tutto è andato male. Dovete dare tutto in campo, la vogliamo vincere e non giocherete da soli“. Con questo messaggio i tifosi biancorossi hanno dato la carica al Perugia alla vigilia della partita del Curi con la Ternana. Una nota nei giorni precedenti per fissare l’appuntamento: tutti presenti alle 11,30 all’antistadio Paolo Rossi, mentre la squadra stava ultimando la seduta di rifinitura. I tifosi hanno sfilato con sciarpe e bandiere e hanno preso posto nella tribunetta, non ha fatto mancare il proprio sostegno nei confronti di Tedesco e della squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

