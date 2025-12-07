Derby il Curi si accende I tifosi | Non sarete mai soli
“Non vi abbiamo mai lasciato soli, anche quando tutto è andato male. Dovete dare tutto in campo, la vogliamo vincere e non giocherete da soli“. Con questo messaggio i tifosi biancorossi hanno dato la carica al Perugia alla vigilia della partita del Curi con la Ternana. Una nota nei giorni precedenti per fissare l’appuntamento: tutti presenti alle 11,30 all’antistadio Paolo Rossi, mentre la squadra stava ultimando la seduta di rifinitura. I tifosi hanno sfilato con sciarpe e bandiere e hanno preso posto nella tribunetta, non ha fatto mancare il proprio sostegno nei confronti di Tedesco e della squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Verso il derby Perugia-Ternana con le parole di Liverani Domani al Curi le Fere senza sostenitori con il mister che chiede una gara attenta e con ferocia #terni #Ternana #derby #calcio #SerieCSkyWifi #Liverani - facebook.com Vai su Facebook
Derby, il Curi si accende. I tifosi: "Non sarete mai soli" - Già seimila i presenti (abbonati e biglietti), la curva Sud sarà invece vuota . Lo riporta msn.com
Derby umbro al Curi: 1.125 biglietti per il settore ospiti, solo autobus autorizzati - Si accende l’attesa per il derby umbro per eccellenza: Perugia- Come scrive ternananews.it
Nati nel Fuoco, Forgiati nell’Acciaio: la Ternana Accende il Derby - La Ternana si prepara al derby contro il Perugia: fuoco, acciaio e cuore rossoverde per una sfida di orgoglio, passione e appartenenza. Riporta ternananews.it
Derby Perugia - Ternana, i tifosi incitano i biancorossi all'antistadio: "Domani non sarete soli" - Circa quattrocento sostenitori si sono radunati questa mattina sul greppo per dare la carica ai giocatori. Si legge su today.it
Febbre da Derby - sua maestà il derby, quello in assoluto più sentito nel panorama regionale, sta infatti per tornare. Si legge su rainews.it
VIDEO L'incitamento al Grifo alla vigilia del derby - Circa quattrocento tifosi hanno assistito alla rifinitura della squadra all'antistadio, con cori e sventolio di bandiere ... Secondo perugiatoday.it