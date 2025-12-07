Derby dai punti pesanti

Punti pesanti in palio nella tredivesima giornata del campionato di Promozione ligure B che oggi alle 15 offrirà altri due derby al cardiopalma. L'Intercomunale Beverino ospiterà al 'Rino Colombo' il Magra Azzurri in una sfida che si annuncia aperta a qualsiasi risultato. "Sarà una partita difficile e determinante – spiega il presidente dei locali Nicola Carraresi – perché in caso di vittoria ci tireremo definitivamente fuori dalla zona calda, ma in caso di sconfitta torneremo nel baratro. Un pareggio servirà a poco. Penso che sarò una delle gare più decisive della stagione". Grandi motivazioni anche tra i santostefanesi.

