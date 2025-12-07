Denunciata per truffa bancaria | vittima raggirata con la tecnica del finto impiegato
Indagini rapide dei Carabinieri della Stazione di Ausonia hanno portato alla denuncia di una 21enne residente nel Casertano, accusata di aver messo a segno una truffa ai danni di un cittadino di Coreno Ausonio. L’uomo, lo scorso 21 ottobre, era stato contattato telefonicamente da un falso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
